Кабмин РФ приостановил начисление пеней по налогам для мобилизованных

Правительство России приостановило начисление пеней по налогам для мобилизованных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Уточняется, что призванные по мобилизации граждане на период военной службы освобождены от начисления пеней на имеющуюся задолженность по налогам и страховым взносам, предусмотренных Налоговым кодексом.

При этом мера будет действовать до 28-го числа включительно третьего месяца после дня окончания службы.

Постановление подписано главой правительства Михаилом Мишустиным. Оно распространяется на граждан, призванных по мобилизации, и организации, в которых мобилизованный является руководителем и единственным учредителем. Документ касается правоотношений, возникших с 21 сентября 2022 года.

Отмечается, что данное решение является частью комплекса дополнительных мер поддержки для мобилизованных граждан и предпринимателей.

Ранее статс-секретарь – замминистра обороны России Анна Цивилева предложила Владимиру Путину распространить льготы на получение образования на вдов погибших в зоне специальной военной операции военных. Сегодня на данную меру могут рассчитывать только участники СВО и их дети.

Путин, в свою очередь, выразил уверенность, что победа России в спецоперации на Украине обязательно случится. Он также указал, что участниками СВО гордится вся страна, и назвал их "нашими парнями".