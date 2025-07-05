В России проведут массовую замену банковских карт: кого коснется

Центральный банк России изменил свой подход в отношении карточек с истекшим скором действия.

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Так, если раньше регулятор был согласен на то, чтобы такой «пластик» продолжал работать в стране бессрочно, то теперь ведомство собирается постепенно вывести его из обращения, сообщает ИА DEITA.RU.

В беседе с порталом «Банки.ру» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов озвучил прогноз, что, скорее всего, процесс массовой замены банковских карт в России займёт от одного года до двух лет.

Речь идёт о карточках международных платёжных систем Visa и MasterCard. По данным ЦБ, на руках у россиян их осталось уже не так много, однако, они снижают общий уровень безопасности в данной сфере.

Всё дело в том, что такие банковские карты уже давно не получают должную степень обслуживания на международном уровне и при этом они одновременно не вписываются в процесс унификации.

Для того, чтобы повысить общий уровень прозрачности, а также с учётом возможных отказов и ограничений в зарубежных сервисах, регулятором было принято решение об их постепенной замене на карты «Мир».

Теперь уже полный отказ от Visa и MasterCard избавит российские банки от техподдержки устаревших карт, упростит операционные процессы и существенно снизит нагрузку на IT-инфраструктуру, заключил Чернов.