Цены на на клубнику и черешню в России взлетели

По итогам июня 2025 года розничная стоимость клубники и черешни в России увеличилась на 24 и 38 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком росте цен на популярные ягоды сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании NTech.

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К концу первого летнего месяца килограмм клубники в стране в среднем стоил 719,5 рубля, а черешни — 530,4 рубля, уточнили аналитики. Эксперты «Чек Индекса» приводят еще более высокие значения — 835 и 585 рублей за килограмм соответственно.

Июнь традиционно считается месяцем ажиотажного спроса на эти виды ягод. Однако в этом году ситуация на внутреннем рынке оказалась противоположной на фоне резкого роста цен. Количество покупок клубники за отчетный период сократилось 9 процентов год к году, черешни — на 5 процентов.

Рост цен на эти виды ягод прослеживается вторую неделю подряд, несмотря на завершение сезона на внутреннем рынке, отмечают в NTech. В качестве одной из основных причин подобной динамики эксперты назвали ограниченное предложение из-за весенних заморозков. Неблагоприятные погодные условия привели к потери части урожая в ключевых российских регионах, включая Краснодарский край. В Ставропольском крае под угрозой исчезновения оказались почти 50 процентов плодов черешни. На этом фоне аналитики прогнозировали сбои в поставках этих ягод в летний сезон.