Россиян призвали резко увеличить запасы денег на «черный день»

Во второй половине текущего года в России могут начаться массовые банкротства предприятий.

Такой прогноз в эфире YouTube-канала «День Центр» высказал известный российский экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснил эксперт, главная причина, по которой в стране могут начать массово банкротиться различные компании, заключается в крайней степени их закредитованности. Российский бизнес находится под серьёзным давлением со стороны банков, считает эксперт.

При этом, как объяснил специалист, если раньше фирмы могли прибегнуть к процедуре рефинансирования своих долгов или восполнить свои оборотные средства за счёт займа, то теперь такой возможности уже нет ввиду запретительных ставок.

Предприятия могут продержаться в ситуации отсутствия возможности взять кредит несколько месяцев за счёт накопленных резервов, однако, если такое положение дел тянется долго, что актуально для России, начинают происходить массовые банкротства.

В этой связи, экономист призвал россиян резко увеличить запасы денег на «чёрный день». Он наступит, когда компания, в которой они работают, вдруг обанкротится. Количество таких случаев может начать бурно расти до конца этого года, полагает Катасонов.

Если раньше уволенные работники могли себе новую занятость в течение пары месяцев, то новых условиях, когда ликвидация бизнеса приобретёт широкий масштаб, это станет делать гораздо сложнее. Соответственно, это займёт больше времени — от 3 до 6 месяцев.

Для того, чтобы продержаться весь этот период, россиянам придётся откладывать в «кубышку» уже гораздо больше денег, чем раньше. Так что лучше всего начинать формировать увеличенную финансовую «подушку безопасности» уже сейчас, заключил экономист.