Названы города с самыми высокими зарплатами в России

В 2024 году номинальная зарплата в России выросла почти на 18,3%, до 76,5 тысяч ₽ с учётом выплаты НДФЛ. В первом квартале 2025 года зарплата с учётом налогов выросла до 85 тысяч ₽, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

При этом в разных регионах и отраслях ситуация выглядит неоднородной — разница в оплате труда достигает нескольких раз.

В 100 крупнейших городах чаще всего самые высокие зарплаты отмечаются в сфере «Профессиональная и научная деятельность» — в 18 городах. Она включает в себя аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию, ветеринарию и другие виды деятельности. Далее следуют отрасли: «Обрабатывающие производства» — самая высокооплачиваемая в 16 городах, «IT и связь» — в 15 городах, «Банки и финансовые услуги» — в 13 городах. Средняя чистая зарплата в наиболее привлекательных для заработка отраслях составила 118,3 тысячи ₽, медианная — 100 тысяч ₽.

Среди городов по уровню зарплат как и прежде лидирует Южно-Сахалинск. Чистая средняя зарплата в сфере добычи в городе составляет 445 тысяч ₽, в отрасли «Рыболовство, сельское и лесное хозяйство» — 201 тысячу ₽, в отрасли «Профессиональная и научная деятельность» — 190 тысяч ₽.

Второе место заняла Москва. Самые высокие чистые зарплаты в столице получают работники сферы «Банки и финансовые услуги» — 293 тысячи ₽. Высокие зарплаты можно найти в отрасли «IT и связи» — 239 тысяч ₽, а также в «Профессиональной и научной деятельности» — 205 тысяч ₽.

На третьем месте по уровню отраслевых зарплат располагается Анадырь. Самой привлекательной для заработка стала отрасль «Строительство» — 282 тысячи ₽. В сфере «Добывающая отрасль» работникам предлагают в среднем 217 тысяч ₽, в отрасли «Энергетика» — 196 тысяч ₽. В первую десятку по уровню чистых средних зарплат входят Красногорск, Череповец, Мурманск, Тюмень, Владивосток, Салехард и Петропавловск-Камчатский.

По данным Росстата, зарплата остается основным источником доходов для россиян — на неё приходится порядка 70% всех доходов.