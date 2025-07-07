Что изменится с 1 сентября в процессе начисления премий

В рамках весенней сессии был принят закон, который будет действовать с 1 сентября 2025 года.

Он повысит прозрачность начисления премий и фактически ограничит возможности работодателей по лишению или уменьшению премий своих сотрудников, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Дело в том, что прежняя редакция ст. 135 Трудового Кодекса до принятия нового закона предполагала возможность произвольного установления правил исчисления премий. В результате в одних компаниях были разработаны определённые стандарты и критерии эффективности, по которым устанавливалось премирование, а в других организациях не было ни чётких регламентов, ни методов оценки качества труда, и выплата или невыплата премии были волевым решением руководителя», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, раньше работодатель мог уменьшать заработную плату работников, которые имеют дисциплинарное взыскание, без привязки к периоду, когда соответствующее взыскание было наложено, или занижать премии специально, чтобы «выжить» с работы.

«Теперь, во-первых, нельзя лишать премий и уменьшать премии произвольно. По новому закону работодатель вправе снизить работнику, имеющему дисциплинарное взыскание, размер только тех премиальных выплат, которые начисляются вслед за наложением этого взыскания. То есть, если дисциплинарные меры в отношении работника были приняты в сентябре, то будет снижена его сентябрьская премия, лишить его премиальных выплат в октябре или в ноябре у работодателя уже не получится», — объяснил парламентарий.

Ранее глава правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев заявил, что с 1 сентября вступят в силу поправки к Трудовому кодексу, которые запретят работодателям полностью урезать премию работнику.