Стало известно отношение россиян к «налогу на тунеядство»

Идею введения в России «налога на тунеядство» не поддерживают 59% опрошенных граждан. Вместе с тем каждый третий респондент скорее одобряет его. Результаты соответствующего исследования опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сообщается, что в основном введение такого налога поддерживают граждане, родившиеся в период с 1948 по 1967 годы. Среди тех, кто родился в XXI веке, уровень поддержки составляет 19%, против выступают 76%. 8% из всех опрошенных затруднились ответить на вопрос.

ВЦИОМ сообщает, что помимо налога 45% участников исследования заявили, что хотели бы принятия закона, предусматривающего строгое наказание для тех, кто не хочет работать, по аналогии с СССР. Больше половины – 52% – высказались за такое изменение. Однако немалый процент – 41% – выступают против такого закона.

Ранее Президент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в стране снизился до 2,3%, при этом данный показатель в странах Евразийского экономического союза (ЕЭС) составляет 2,8%.