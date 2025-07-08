Миллионы россиян столкнутся с внезапным взысканием долгов

С ноября этого года власти хотят ввести внесудебный порядок взыскания налоговых долгов для граждан. Это коснется лиц, заявляющих о своих обязательствах самостоятельно — к примеру, при подаче декларации. Механизм будет работать, если не оспорить доначисление.

Комиссия правительства в понедельник, 7 июля, одобрила такую инициативу ко второму чтению законопроекта об упрощенном порядке, пишут «Известия».

Глава юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев пояснил, что в случае принятия проекта порядок будет таким: ФНС направит уведомление или требование об уплате, и, если гражданин не заплатит и не подаст возражение, налоговая вынесет решение о взыскании. Сначала средства спишут с банковских счетов, а если их не хватит, к делу подключатся приставы.

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Уведомление о решении можно будет получить через личный кабинет на сайте ФНС, портал «Госуслуги» или заказным письмом. В случае подачи возражения налоговая, как и в настоящее время, будет обязана идти в суд. На подачу несогласия отводится 30 дней.

В ФНС добавили, что каждый год рассматривается около 4,5 миллиона дел о взыскании налогов. Юристы отметили, что в 99,9% случаев требования признаются обоснованными.