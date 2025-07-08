Деньги готовят к «обнулению»: россиян предупредили о неизбежной девальвации

Россиянам стоит готовиться к тому, что покупательная способность их доходов и накоплений уже в самое ближайшее время начнёт снижаться.

Это произойдёт в следствие грядущей девальвации рубля, сообщает ИА DEITA.RU.

Как полагают аналитики портала Profinance, данный процесс начнётся уже в июле. Согласно расчётам специалистов, ослабление денежной единицы РФ, по крайне мере в самом начале девальвационного цикла, будет носить плавный характер.

Девальвация обесценит деньги: названы сроки обвала сбережений

При этом, эксперты не исключили, что уже к концу июля курс доллара может повысится на целых 15 рублей — с нынешних отметок до 94 рублей за штуку. Как объяснили аналитики, девальвация нацвалюты РФ является абсолютно ожидаемым шагом.

Она полностью укладывается в рамки экономической политики денежных властей страны. Финансовое руководство России взяло курс на ослабление рубля, полагают эксперты. Данная стратегия должна решить две очень важных проблемы.

Во-первых, девальвация должна заметно повысить рублёвые доходы российского бюджета, а значит, предоставить властям больше возможностей для осуществления различных расходов, в том числе, и в социальной сфере.

Во-вторых, с помощью девальвации можно стимулировать внутреннюю экономическую активность и повысить деловой тонус за счёт притока валютной выручки. Для решения этих задач ослабление рубля — действенная мера.

В ситуации, когда у руководства страны нет особых альтернатив девальвации, она становится неизбежной, предупредили специалисты. Так что всем гражданам со сбережениями стоит понимать, что деньги готовят к «обнулению».

Девальвация неминуемо приведёт к падению покупательной способности рублёвых накоплений и доходов. За тот же объём денег россияне смогут купить уже меньше товаров, поскольку цены в магазинах повысятся из-за роста курса доллара.