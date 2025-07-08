«Не привыкли хранить»: когда россияне начнут забирать деньги с вкладов

Россияне начнут забирать деньги с вкладов и увеличивать расходы при снижении ставок по сберегательным продуктам — это произойдет уже к концу 2025 года, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

За первое полугодие объем рублевых сбережений россиян увеличился на 7%, до 57,3 трлн рублей. На срочных рублевых вкладах, по подсчетам ВТБ, размещено 72,2% этой суммы, или 41,4 трлн рублей.

«Рост объема сбережений неудивителен на фоне исторически рекордной ключевой ставки Банка России, которая почти до конца первого полугодия находилась на уровне 21% годовых, и, соответственно, очень высоких процентов по вкладам», — отмечает Мильчакова.

В топ-30 крупнейших российских банков с января по июнь средняя процентная ставка по вкладам составила 19,5% годовых.

«Однако доля россиян, имеющих сбережения на депозитах, по данным разных социологических опросов, колебалась в рамках 55–58%, из чего следует, что о финансовой подушке безопасности даже при таких высоких процентных ставках заботится менее двух третей взрослых россиян», — добавляет аналитик.

Во втором полугодии ключевая ставка ЦБ РФ, по прогнозу эксперта, продолжит снижаться. Будут падать и проценты по вкладам, что замедлит темпы прироста сбережений россиян по сравнению с ростом в первом полугодии.