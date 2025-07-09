Россияне снова стали оформлять кредиты наличными

В июне 2025 года объём выданных кредитов наличными составил 284 миллиарда ₽ — на 17% больше, чем в мае. Кроме того, это максимальный результат с ноября 2024 года, следует из данных Frank RG. По статистике Сравни, наибольшей популярностью у заемщиков в мае и июне 2025 года пользовались кредиты со сроком погашения 36 месяцев — на них приходилось 80% заявок.

При этом годом ранее объём выданных кредитов был в два раза выше. Потребительское кредитование было очень сильно охлаждено и восстанавливается с низкой базы, пояснил «Коммерсанту» управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Эксперты и банкиры связывают рост выдачи кредитов наличными сезонностью и небольшим снижением ставок. ЦБ на заседании 6 июня 2025 года снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт (п. п.), до 20% годовых. Заёмщики ждут её дальнейшего уменьшения, чтобы затем рефинансировать кредиты, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Банки также «начали понемногу смягчать критерии одобрения заявок», добавляет Юрий Беликов.

Выдачи потребкредитов будут постепенно восстанавливаться по мере смягчения денежно-кредитной политики Центробанка, говорит главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. По ее оценке, к концу года ключевая ставка может снизиться до 14%.