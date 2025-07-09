Наследников освободят от штрафов за долги родственников по кредитам

Банки и микрофинансовые организации (МФО) не смогут начислять неустойку, пени и штрафы на долги умершего заёмщика, пока его родственники оформляют наследство.

Такой законопроект приняла Госдума в третьем чтении, теперь его должен одобрить Совфед и подписать президент. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Запрет будет действовать шесть месяцев, если законом или решением суда не установлен другой срок для вступления в права наследования. Нововведение распространяется как на договоры потребительского кредитования или займа умершего, так и на ипотечные кредиты, уточнили в пресс-службе Центробанка.