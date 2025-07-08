Доцент Балынин: с 1 августа повысят пенсии некоторым категориям граждан

Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин рассказал, что с 1 августа у некоторых категорий граждан вырастут пенсии.

Он, как передаёт «Прайм», отметил, что увеличение пенсий ожидается у отпраздновавших в июле 80-летний юбилей. Также пенсии повысят гражданам, получившим I группу инвалидности.

«Также будет осуществлена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий пенсионеров, которые осуществляли свою трудовую деятельность в 2024 году», — заявил Балынин.

Кроме того, пенсии повысят людям, получающим накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты; вырастут доплаты к пенсии у членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT напомнила, что с 1 августа произойдёт индексация пенсий работающих пенсионеров.