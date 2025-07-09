Мошенники массово звонят россиянам от имени Wildberries и Ozon

Банки.ру

Мошенники начали звонить россиянам от имени службы поддержки маркетплейсов, чтобы выманить у них персональные данные и доступы к банковским счетам, предупредил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Мошенники массово звонят россиянам от имени Wildberries и Ozon
© РИА Новости

По его словам, такие звонки могут поступать якобы от службы поддержки Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркета» и других площадок. Злоумышленники сообщают о «подозрительных операциях», «возвратах средств» или «неполадках с аккаунтом», при этом в разговорах они используют хорошо отработанные психологические сценарии и нередко подменяют номер, чтобы он выглядел как официальный телефон маркетплейса.

Цель таких звонков — заставить человека в спешке передать данные карты, сообщить код из СМС или перейти по вредоносной ссылке, предупредил депутат.

«Особенно опасны случаи, когда аферисты сообщают о якобы оформленном заказе на крупную сумму и предлагают "отменить" его через диктовку кода или установку удаленного доступа. В момент паники человек часто теряет бдительность, что и используют злоумышленники», — сказал Немкин РИА Новости.

Депутат напомнил, что настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не звонят с подобными запросами, все коммуникации происходят через личный кабинет в официальном приложении.