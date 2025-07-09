Названы слова, из-за которых могут заблокировать перевод на карту

Чтобы денежный перевод с одного счета на другой не заблокировали, необходимо правильно формулировать назначение транзакции. Об этом aif.ru рассказала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

«Банковские алгоритмы настроены на поиск коммерческих терминов и подозрительных активностей в области отмывания доходов и финансирования терроризма», — сказала она.

По словам специалиста, Банк России расширил перечень подозрительных операций, включив во внимание данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической схеме. Например, информация от операторов сотовой связи о нетипичной активности клиента в мессенджерах, особенно с незнакомыми контактами.

Кроме того, Капустина составила два списка назначений перевода: в первом случае – риск попасть под блокировку минимален, а во втором – наиболее вероятен.

Так, чтобы перевод не заблокировали, рекомендуется использовать следующие формулировки: «Подарок на день рождения», «Помощь семье»,«Возврат долга», «Спасибо за кофе», «Компенсация за продукты», «Поддержка родителей», «Оплата ужина», «Возмещение такси».

Следующими на очереди опасные формулировки, которые лучше не использовать при переводе средств с карты на карту: «Оплата товара или услуги», «За услуги или за товар», «Комиссия», «Процент», «Инвестиции», «Перевод средств», «Оплата работ», «Бонус», «Вознаграждение».

Также профессор озвучила главное правило денежных переводов. По ее словам, транзакции должны выглядеть как естественная часть семейных и дружеских отношений, а не как коммерческие операции. На данный момент Банк России не ограничивает суммы переводов, но, если за один раз человек отправляет большую сумму, то это может вызвать вопросы. Банк может прервать этот перевод и запросить дополнительное подтверждение совершения такой транзакции, чтобы убедиться, что человек не находится под чьим-либо влиянием.

Ранее в разговоре со «Звездой» начальник второго отдела организации расследования дистанционных хищений Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Ильнур Якупов рассказал, что в ближайшее время может появиться функция, когда банк без согласия клиента может заблокировать подозрительную операцию по переводу денежных средств на неизвестный счет.