Россияне оценили, сколько смогут прожить без зарплаты

Сбережений у россиян в среднем хватит на четыре месяца без зарплаты, выяснили специалисты сервиса Superjob в ходе опроса более 1600 экономически активных граждан. Результаты опроса приводит РБК.

Так, 38% россиян вообще не имеют никаких накоплений. Среди тех, кто все же сумел накопить, 13% ответили, что их «подушки безопасности» хватит меньше чем на месяц. 24% граждан смогут продержаться без зарплаты от одного до двух месяцев. 12% россиян накопили на жизнь без заработка длительностью от трех месяцев до полугода. Еще 7% смогут продержаться от шести месяцев до года, а 6% - более года.

В компании отметили, что за последнее время россияне стали внимательнее относиться к своим финансам. Например, доля респондентов, которые ведут финансовый учет, составила 78%, увеличившись на 12 процентных пунктов по сравнению с 2022 годом. 80% россиян планируют расходы и доходы – доля таких граждан за три года выросла на 10 п.п.

Россияне в среднем хотели бы заработную плату в размере 146 000 рублей, выяснили ранее в Финансовом университете при правительстве РФ. При этом среднемесячная начисленная зарплата в апреле 2025 года составляла 97 375 тысяч рублей.