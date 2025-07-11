Многодетным россиянам напомнили о скидках на оплату ЖКХ

В России многодетным семьям предоставляют скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с ТАСС.

Он указал, что минимальная скидка, установленная федеральным законодательством, составляет 30 процентов. «Однако часто регионы скидку делают больше — в Подмосковье, например, она может достигать 50 процентов», — уточнил депутат.

По его словам, она начисляется автоматически, когда семья становится многодетной. Помимо этого, в ряде регионов многодетные семьи могут не платить за содержание жилого помещения полностью или частично, добавил Колунов.