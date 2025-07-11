Названы самый доходный и самый убыточный активы за первое полугодие

Самым доходным рублёвым инструментом по итогам первого полугодия 2025 года стали корпоративные облигации с кредитным рейтингом «А» — их доходность составила 20,7%.

Топ-5 самых доходных инструментов финансового рынка в рублях в январе — июне 2025 года:

корпоративные облигации с кредитным рейтингом «А» — 20,7%;

корпоративные облигации с кредитным рейтингом «АА» — 18,6%;

акции строительной отрасли — 17,4%;

ОФЗ и корпоративные облигации с кредитным рейтингом «ААА» — по 13,6%;

вклад в рублях — 12%.

Наибольший убыток показали вклады в долларах США — 21,7%. Далее следуют замещающие облигации и вклады в юанях — минус 17% и 15,2% соответственно. Об этом сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России за июнь 2025 года.

В июне наибольший доход инвесторам принесли акции телекоммуникационной отрасли — 6,7%. Хорошую доходность показали вклады в евро, позволив увеличить вложения на 3,5%. Доходность рублёвых вкладов за месяц составила 1,3%.