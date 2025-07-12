Большинство россиян надеются достичь пика зарплаты в будущем
Большинство россиян надеется достичь пика зарплаты в будущем. Об этом пишет РБК по результатам опроса IFORS Research.
Среди россиян младше 44 лет увеличения зарплаты в будущем ждет 91%, среди работников старше этого возраста на рост оклада рассчитывает 64% опрошенных. В общем числе опрошенных доля ожидающих пика зарплаты в будущем составила 79%. При этом точно оценить ожидаемый максимальный уровень зарплаты в будущем большинство респондентов не смогли.
Всего в исследовании приняли участие 1600 работающих россиян в возрасте от 18 лет.
До этого средняя предлагаемая зарплата в России выросла на 14% за год.
47% российских соискателей средне оценивают уровень своего дохода, еще 27% респондентов полностью довольны заработной платой, а 17%, наоборот, не удовлетворены заработком.