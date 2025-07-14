Просрочка по кредитам в России достигла рекорда

Объем просроченной задолженности по кредитам физических лиц к маю достиг 1,5 триллиона рублей, что на 400 миллиардов больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на опубликованные данные Банка России пишут «Известия».

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Эта сумма стала максимумом за последние шесть лет, до этого регулятор соответствующую статистику не вел. Доля проблемных кредитов достигла 5,7 процента от всего розничного портфеля.

Рост просрочки обеспечивают кредиты, оформленные в конце 2023-го и начале 2024 годов. Тогда банки начали выдавать их под высокие ставки рискованным заемщикам. При этом проблемные ссуды на 90 процентов покрыты резервами, то есть у банков есть средства на случай невозврата.

Гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин отметил, что пик просрочек пришелся на первое полугодие этого года, хотя их размер накапливался весь 2024 год.

Вице-президент по розничным рискам банка «ДОМ.РФ» Роман Евдокимов назвал рост просрочки ожидаемым. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов согласился с тем, что бурная выдача кредитов в последние годы и ее сокращение в последние месяцы должна была привести к увеличению доли просрочки.

Вместе с тем ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова уверена, что на ситуацию влияет и снижение уровня благосостояния самих заемщиков. Для многих из них проценты по кредитам объективно оказываются неподъемными, особенно если их пришлось брать по ставке 35 процентов.

По словам Беликова, высокая инфляция бьет по возможностям граждан отдавать кредиты, так как они все больше денег тратят на базовые продукты, рост цен на которые заметно обгоняет общий. Эксперт уверен, что ожидать улучшения ситуации раньше 2026 года нельзя. По опыту прошлых лет, на закрытие проблемных кредитов требуется до 2,5 года.

Ранее финансовый маркетплейс Финуслуги подсчитал, что в 2025-м средняя запрошенная сумма кредита наличными в России выросла на 53 процента год к году, до 758 225 рублей. Вместе с тем отдельно в мае российские банки выдали на 62 процента меньше кредитов наличными по сравнению с показателем того же месяца годом ранее.