В Госдуме предложили ежеквартально индексировать пенсии

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагает ввести ежеквартальную индексацию пенсий, чтобы их размер не отставал от роста цен.

По его словам, данная мера станет эффективным средством социальной поддержки старшего поколения.

Миронов подчеркнул, что при текущей системе, когда индексацию рассчитывают от инфляции прошлого года, размер пенсии обречён всё больше отставать как от роста цен, так и от роста зарплат.

«Мы будем вновь поднимать вопрос о ежеквартальной индексации пенсий», — цитирует парламентария ТАСС.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее в беседе с RT напомнила, что с 1 августа произойдёт индексация пенсий работающих пенсионеров.

Также она объяснила в беседе с RT, почему с 2026 года страховые пенсии в России будут индексироваться дважды в год.