Россияне назвали необходимую для счастья сумму

Россиянину старше 18 лет для счастья в среднем нужно зарабатывать 257 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на аналитиков сервиса SuperJob.

Выяснилось, что в сентябре прошлого года эта сумма была на 3% меньше, а десять лет назад (тогда был проведен первый похожий опрос) - на целых 47%.

Сейчас женщинам достаточно получать 235 тысяч рублей. Мужчинам же требуется 280 тысяч рублей. При этом тем, кто зарабатывает меньше 50 тысяч рублей, нужно ежемесячно 200 тысяч рублей. Респонденты, которые получают от 100 тысяч рублей, хотели бы 300 тысяч рублей в месяц.

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Также аналитики узнали, что у образованного человека запросы выше. К примеру, россияне со средним профессиональным образованием мечтают получать 221 тысячу рублей, выпускники вузов - 287 тысяч рублей.

Дороже всех стоимость счастья оценили жители Москвы (290 тысяч рублей). Далее идут опрошенные из Владивостока (276 тысяч рублей), Санкт-Петербурга (264 тысячи рублей), Ростова-на-Дону (260 тысяч рублей) и Тюмени (255 тысяч рублей).