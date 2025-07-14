Треть россиян столкнулись с «заморозкой» пересылаемых средств

Более 30% граждан уже имеют опыт блокировки их переводов из-за попадания в базу Центробанка. Об этом свидетельствуют данные опроса компании «Финансы Mail». Еще почти четверть (23%) лично не попадали под ограничения, но знают тех, кто с ними столкнулся. Все это является следствием вступившего в силу 1 июня закона о новых правилах денежных переводов. Помогает ли данная мера бороться с мошенниками, «МК» выяснил у экспертов.

У почти трети (30,8%) россиян хотя бы раз блокировали переводы или карты из-за введения лимита на переводы в 100 тыс. рублей в месяц при попадании в специальную базу данных ЦБ РФ. А у 4,4% россиян такие ситуации случаются регулярно. При этом необходимость разблокировать свои переводы с помощью визита в банк граждане считают неудобным. Каждый десятый респондент предпочел бы, чтобы такие вопросы решались онлайн.

Напомним, что с 1 июня вступили в силу новые правила переводов средств между физлицами, которые попали в специальную базу данных ЦБ РФ. Теперь их переводы ограничивают суммой в 100 тыс. рублей. Больше трети (37,4%) респондентов считают, что данная мера затронет и обычных людей. Почти половина россиян (49,6%) ощущают усиление контроля со стороны банков и государства благодаря нововведениям. Пятая часть (21,2%) опрошенных бояться попасть в список ЦБ РФ ошибочно и лишь 8,2% россиян полагают, что новые меры обезопасят их переводы. Хотя поддерживают нововведение как меру борьбы с мошенниками 28% граждан.

«Лимит на проведение операций клиентов, которые находятся в базе Банка России, совершенно лояльный, — считает замруководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Алла Храпунова. — Он введен для тех клиентов, счета и карты которых банк решил не отключать полностью от дистанционного обслуживания».

Раздражение и несогласие с такими принципами работы, возможно, связано с недостаточным пониманием у граждан задачи работы базы ЦБ РФ.

Но при обсуждении реакций, в первую очередь, надо вернуться к источнику проблемы: ограничения могут коснуться только тех клиентов, данные которых находятся в базе Банка России.

«Напомним, в эту базу попадают дропперы, — пояснила эксперт. — То есть та категория клиентов, которая была замечена в содействии выводу украденных средств».

Действительно, ошибки при попадании реквизитов в базу встречаются. Но есть и четкий механизм их исправления. Если клиент не согласен с оценкой Банка России, он пишет обращение на сайте ЦБ РФ, прикладывает комплект документов и через 15 дней получает ответ о принятом решении. Если основания для того, чтобы реквизиты остались в базе сохраняются, значит человеку надо проанализировать платежи, которые проводились им через свои карты. Если признаки дропперства будут сняты, реквизиты клиента будут исключены из базы, подчеркнула Храпунова.

Нововведение как способ борьбы с мошенниками показывает свою эффективность. По словам основателя юридического агентства Cartesius Игната Лихунова, ставки в профильных преступных сообществах по проведению операций между пользователями подскочили с 7-8% до 16%, что, скорее всего, напрямую связано с работой «реестра дропперов».

При этом эксперты призывают очень аккуратно относиться к данным опроса.

«Прошло слишком мало времени с момента внедрения новой инициативы, механизм еще в процессе «обкатки», делать выводы слишком рано, — считает экс-сотрудник ФСБ, а ныне директор по расследованиям платформы безопасности цифровых активов «ШАРД» Григорий Осипов. — Даже если соотнести статистику ЦБ РФ и МВД России за прошлый год по числу мошенничеств с банковскими картами, то это никак не треть населения России, как это представляется в исследовании».

Тут можно добавить, что блокировки банковских карт и лимит в 100 тыс. рублей при попадании в базу антифрода ЦБ РФ — все-таки разные меры и при опросе это могло не учитываться, отметил эксперт. Задача была в большей степени снизить риски, связанные с отмыванием денег, полученных преступным путем, а также в борьбе с мошенничеством и дропперством. Последнее точно удалось, судя по росту стоимости банковских карт на теневом рынке. Складывается ощущение, что мера еще не начала действовать в полную силу, а слух о «тотальном контроле» государства за гражданами бежит впереди правоприменительной практики. На конец июня – начало июля 2025 года официальной статистики по количеству блокировок нет: банки не обязаны публиковать такие данные и Росфинмониторинг их тоже не раскрывает. Оценивать масштаб неудобств для граждан пока преждевременно, считает эксперт.