В России подешевеют некоторые продукты

В августе в России подешевеют картофель, капуста, лук, морковь, огурцы, свекла, свежая зелень, груши, яблоки, сливы и бахчевые. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, снижение цен связано c поступлением на прилавки отечественного урожая.

В среднем, по оценкам Балынина, овощи и фрукты подешевеют на 20-30 процентов.

Ранее сообщалось, что к началу июля средняя оптовая стоимость свиной полутуши в России выросла на 30 процентов если сравнивать с аналогичным периодом 2024-го и вышла на отметку в 215 рублей за килограмм. Средняя цена окорока увеличилась на 19 процентов, карбонада — на 12 процентов, грудинки — на 22 процента.