Россиянам объяснили, что делать при потере платежной карты

В случае потери платёжной карты важно действовать быстро, чтобы минимизировать риски несанкционированного списания средств.

Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«В первую очередь необходимо как можно скорее заблокировать карту. Это можно сделать через мобильное приложение или интернет-банк вашей финансовой организации. Если доступа к онлайн-сервисам нет — позвоните на горячую линию банка, номер которой указан на сайте банка или в договоре обслуживания», — уточнил депутат.

После блокировки он посоветовал проверить последние операции по карте: не было ли списаний, которые вы не совершали.

«Если обнаружили подозрительные транзакции, нужно сразу подать заявление в банк о признании операций мошенническими. Банк обязан начать внутреннее расследование и при подтверждении факта хищения вернет средства на счёт клиента в течение установленного срока», — отметил Немкин.

Следующим шагом будет перевыпуск карты. Это можно сделать онлайн или в отделении банка.

«Уточните, сохраняется ли при этом ваш прежний счёт или будет открыт новый. Если карта была привязана к автоплатежам, цифровым кошелькам или использовалась для подписок — потребуется обновить реквизиты после получения новой карты», — посоветовал парламентарий.

Также важно обратить внимание на безопасность своих данных. Если вместе с картой были утеряны документы, записки с PIN-кодом или логины от банковских сервисов, необходимо как можно скорее сменить пароли и, по возможности, активировать двухфакторную аутентификацию. Это поможет избежать более серьёзных последствий, например, взлома онлайн-банкинга или кражи персональных данных, подчеркнул Немкин.

Депутат также призвал заранее подготовиться к таким ситуациям. По его словам, лучше держать резервную карту или небольшой запас наличных на случай экстренной блокировки.

«А регулярный мониторинг уведомлений от банка и установка лимитов на операции позволят вовремя заметить подозрительную активность и оперативно отреагировать. Потеря карты — неприятная, но вполне управляемая ситуация при правильных действиях», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что Банк России рассматривает вопрос ограничения периода действия банковских карт с истекшим сроком.