В России намерены ввести новые госпошлины для мигрантов

За постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания введут госпошлину. Соответствующий пакет законопроектов (№ 960714-8 и № 960712-8) Госдума приняла в первом чтении 15 июля.

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Помимо перечисленных услуг госпошлины будут взимать:

— за выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников,

— за продление срока действия разрешения на работу, выданного иностранцу,

— за выдачу патента иностранному гражданину или лицу без гражданства либо за переоформление такого патента,

— за выдачу дубликата патента, а также за внесение изменений в сведения, содержащиеся в патенте.

Размер указанных пошлин зафиксируют в Налоговом кодексе. Так, за регистрацию иностранца по месту жительства придется заплатить тысячу рублей, а не 420 рублей, как сейчас. Госпошлина за постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания составит 500 рублей, а за продление срока временного пребывания — тысячу рублей.

За выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников нужно будет перечислить 2,1 тысячи рублей. Выдача либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства обойдется в 4200 рублей. Столько же придется заплатить за продление срока действия разрешения на работу.

Помимо этого взимать пошлины будут и за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра при оформлении диагностической карты. При этом операторам техосмотра придется передавать в указанную систему данные об уплате госпошлины. За выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность нужно будет заплатить три тысячи рублей. За выдачу бумажного свидетельства о регистрации транспорта — 1,5 тысячи рублей, а пластиковая» корочка обойдется в 4,5 тысячи.

Еще одна норма предусматривает, что МВД России сможет взимать госпошлину за совершение юридически значимых действий в сфере оборота оружия. Например, выдача заключения МВД о соответствии гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям к гражданскому и служебному оружию обойдется в 200 рублей.