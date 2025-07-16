Каждый пятый пенсионер получит прибавку с 1 августа

Новая индексация ожидает пенсионеров в России. Как сообщает «КП», уже 1 августа пройдет перерасчет трудовых прав — в Социальном фонде России (СФР) подсчитают, сколько пенсионер заработал за прошлый год и заплатил взносов, после чего начислят пенсионные баллы.

Отметим, что речь идет именно о работающих пенсионерах — из 41 млн пенсионеров таких около 8 млн. Кроме того, если до пенсии максимально за год человек мог заработать до 10 пенсионных баллов, то на пенсии максимум составляет 3 балла в год.

Однако для большинства пенсионеров этого потолка достаточно, поскольку зарплаты у них, как правило, небольшие. Чтобы заработать три балла за прошлый год официальная ежемесячная зарплата должна была составлять около 55 тысяч рублей. В этом случае ежемесячная прибавка к пенсии с 1 августа может составить до 437 рублей, поскольку один балл сейчас оценивают в 145,7 рубля.

Напомним, что с 2025 года работающим пенсионерам также положена ежегодная индексация на уровень инфляции. До этого рост цен компенсировали лишь неработающим пенсионерам. Таким образом власти собираются стимулировать пенсионеров дольше оставаться на рабочих местах.