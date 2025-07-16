У россиян с депозитами могут вырасти счета за «коммуналку»

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова предупредила держателей банковских депозитов о возможном внезапном увеличении расходов на коммунальные услуги.

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По её словам, многие получатели субсидий на оплату ЖКХ одновременно являются вкладчиками, и это может лишить их льгот, сообщает ИА DEITA.RU.

Дело в том, что право на субсидию предоставляется только при соблюдении определённых условий, главное из которых — уровень дохода. Если совокупный доход гражданина (включая зарплату и проценты по вкладам) превысит региональный порог, субсидия будет отменена.

В результате плата за коммунальные услуги может резко вырасти. Эксперт пояснила, что даже небольшое увеличение доходов за счёт банковских процентов способно лишить человека государственной поддержки.

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Поэтому вкладчикам, получающим субсидии, стоит заранее оценить возможные финансовые последствия, заключила специалист.