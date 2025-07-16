Депозиты мельчают: банки массово снижают процентные ставки

Ставки по депозитам россиян в банках начинают падать по принципу домино. Ключевая ставка Центробанка все еще высокая, 20% годовых, а максимально выгодные условия по вкладам россиян уже ниже 18%. Если быть точным - 17,91 %. Что будет с депозитами, если регулятор на следующем июльском заседании снизит ключевую ставку, как прогнозируется, сразу на 2 процентных пункта? Не начнется ли массовый отток денег с кредитных организаций?

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Такой вариант исключать нельзя. Некоторые аналитика валютного рынка предполагают, что до конца нынешнего года банки понизят ставки по депозитам до 14%. Напомним, что ранее большинство экспертов склонялись к мнению, что с понижением ключевой ставки ЦБ банки, разумеется, пойдут на опережение, но резкого обвала не произойдет, к декабрю средняя ставка по депозитам будет в районе 19%.

А она, еще за шесть месяцев до конца года, уже ниже 18% . Снижение особенно заметно по долгосрочным вкладам, тогда как на депозиты от одного до трех месяцев ставки остаются относительно высокими.

Однако лучшее время для вкладов – декабрь 2024 года, когда максимальная ставка составляла 22,28% годовых.

- Это абсолютно закономерная ситуация, - говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. – Если снижается ключевая ставка, то вниз идут ставки и по депозитам, и по кредитам. Так происходит во всем мире. Сегодняшняя риторика руководителей экономического блока правительства настраивает общество на то, что ставка должна существенно снижаться, ожидается, что с 20 до 18% годовых. Банки подстраиваются под эту риторику, в интенсивном темпе уменьшают ставки по депозитам. К сожалению, по кредитам они снижают проценты не так быстро.

- Россияне могут повально начать закрывать свои счета в кредитных организациях?

- Грамотные сограждане, которые понимают разницу между инфляцией и доходностью, никуда не побегут. По прогнозам регулятора, годовая инфляция в 2025 году будет в районе 7,5-8%. Если депозит окажется ниже этого уровня, тогда есть смысл снимать вклад – но только после того, как клиент сполна получит проценты по своему депозиту.

Но сегодня ваш вклад более чем в два раза отбивает темпы роста инфляции. Она будет 7,5%, а у вас депозит под 16-17%. Такие сюжеты, чтобы ставка по депозитам в два раза превышала инфляцию, бывают не так уж часто.

Никто никуда не побежит.

Нормальные люди закрывать счета не будут. Вот если начнется галопирующее снижение ставки, тогда нужно задуматься: есть ли смысл открывать счет при такой тенденции? Или перейти на потребление, допустим, сделать какую-нибудь крупную покупку.

Между тем ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что Банк России будет снижать ключевую ставку более медленными темпами, и к концу года она может составить 16% годовых.