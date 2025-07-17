Названа самая подорожавшая ягода в России

В июне 2025 года черешня стала лидером среди ягод по подорожанию.

В среднем по России ее цена выросла на 38%, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование "Контур.Маркета".

"В лидеры по росту цен вырвалась черешня: в среднем она подорожала на 38% по отношению к показателям прошлого года, а в Москве и Московской области - на 42%. Однако при этом спрос на черешню по стране упал всего на 5% по сравнению с прошлым годом", - рассказали аналитики.

Похожая ситуация также наблюдается среди персиков, нектаринов и абрикосов. В среднем россияне стали покупать их на 3% реже, однако их стоимость выросла на 13%.

За черешней следуют клубника и вишня, добавили исследователи. Килограмм ягод в этом году стоит на 24% и 26% больше относительно прошлого года. Вместе с тем спрос на них уменьшился на 13% и 11% соответственно.

Самой дорогой ягодой назвали малину - полкило продукта в среднем обходится в 632 рубля. При этом в столичных регионах она значительно дороже клубники: если в Москве и Подмосковье клубника стоила 774 рубля, то малина - 905 рублей, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 745 рублей и 911 рублей соответственно.

"К основным причинам удорожания можно отнести неурожай ягод как в России из-за погодных условий, так и в основных странах-экспортерах. Кроме того, в текущем году повысились цены на логистику и прочие издержки", - пояснила аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан.

По этой причине популярность малины упала больше всего за год. В целом же в России ее стали покупать на 35% меньше относительно июня 2024 года. После нее идет вишня, спрос на которую упал на 11%.

Однако есть и положительная динамика: спрос на виноград по сравнению с прошлым годом увеличился на 28% и даже потерял в цене. Это Корзан объяснила ростом виноградников в стране и стабилизацией продаж винограда за счет поставок из Китая, Индии и Египта.