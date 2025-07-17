Не IT и не рабочие: названы новые лидеры по росту зарплат

По итогам первого полугодия 2025 года зарплатные предложения быстрее всего росли у специалистов HR, выяснили аналитики Superjob. Прирост медианных зарплат у эйчаров составил 7,5%. За два года высокой конкуренции за персонал кадровые специалисты доказали, что являются важным звеном в благополучии компаний на рынке. HR трансформируется в стратегического партнера бизнеса, принимая на себя функции соуправления, отмечают в Superjob.

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По темпам прироста зарплатных предложений за год специалисты по работе с персоналом заняли второе место (18,1%), пропустив вперед инженерно-технических работников (ИТР) в строительстве (18,5%). Такую динамику во многом определили кадровые потребности сегмента промышленного строительства, в том числе в труднодоступных регионах, уточняют авторы исследования.

Еще в первом квартале 2025 года HR находились на шестой строчке по темпам прироста зарплат, а ИТР в строительстве – на четвертом. В топ-3 входили инженерно-технические рабочие в производстве и квалифицированные рабочие производства, а также программисты.

Наиболее быстрыми темпами в первом полугодии 2025 в HR росли зарплатные предложения для менеджеров по обучению, специалистов по охране труда, управлению фондом оплаты труда и построению корпоративной культуры. В зарплатных предложениях для рекрутеров наблюдается отрицательная динамика – минус 4,8% за полгода.