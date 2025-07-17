Ухудшение условий: когда россияне начнут массово снимать деньги со вкладов

Начавшееся смягчение денежно-кредитной политики Центрального банка России неминуемо приведёт к падению доходности депозитов.

© Deita.ru

Об этом всех вкладчиков предупредила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, сообщает ИА DEITA.RU.

По её словам, если руководство регулятора продолжит снижать ключевую ставку в течение ближайших месяцев, то уже к концу года доходность по депозитам в российских банках может упасть до 15% годовых.

Несмотря на то, что это достаточно высокий показатель, многие граждане, которые за долгие месяцы до этого привыкли к куда более внушительным процентам по вкладам, начнут забирать свои деньги из банков, полагает эксперт.

Именно эффект от быстрого ухудшения условий размещения денег на депозитах побудит многих россиянам к тому, чтобы снять свои средства со вкладов и начать использовать их для повышения своего уровня потребления, считает аналитик.

Таким образом реализуется тот самый пресловутый отложенный спрос, о котором так много говорят эксперты, делающие свои прогнозы относительно того, когда и при каких условиях вкладчики будут массово снимать свои деньги.

Согласно расчётам Мильчаковой, пик закрытия депозитов может прийтись на декабрь этого года, когда ставки по вкладам опустятся на свои годовые минимумы, а на носу окажется период активной покупки новогодних подарков.