Российские банки начали массово сокращать выдачу кредитных карт

В России зафиксировано резкое снижение активности в сегменте кредитных карт. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в годовом выражении количество выданных кредиток уменьшилось на 59 процентов, а общий объем одобренных лимитов — на 55 процентов. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) подтвердили, что с января по май текущего года число новых карт сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В НБКИ считают, что наиболее острый этап рынок уже преодолел. Сейчас выдача новых карт стабилизировалась на уровне чуть более миллиона в месяц. В ВТБ отметили, что снижение объемов — это общая тенденция, однако интерес клиентов к продукту по-прежнему высок. В Ренессанс-банке также подтвердили сохранение спроса.

Причиной охлаждения стало ужесточение требований Центрального банка: в 2024 году регулятор усилил правила резервирования по неиспользуемым лимитам, а также обязал банки распределять на них капитал. Это привело к закрытию многих карт с «замороженными» лимитами.

Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин указал, что с середины 2024 года условия оформления кредиток стали значительно жестче. В результате сократились как объемы новых выдач, так и возврат старых клиентов. Руководитель Frank RG Юрий Грибанов считает, что банки сейчас не заинтересованы в заемщиках, использующих карты исключительно в льготный период, передает «Коммерсантъ».

Центробанк России пригрозил принять поправки в закон или подготовить специальный банковский стандарт в случае, если кредитные организации продолжат вводить клиентов в заблуждение, информируя их об условиях по вкладам.