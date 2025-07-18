Раскрыта схема обмана россиян со списанием долгов

ВТБ предупредил о значительном росте числа мошенничеств, при которых гражданам обещают полное списание долгов в банках. Самыми распространенными схемами стали несуществующие программы по списанию кредитов, фальшивые сервисы по ускоренному банкротству и предложения от антиколлекторов, рассказали в пресс-службе банка.

Самой частой уловкой ВТБ назвал предложение принять участие в несуществующих программах по списанию долгов. Мошенники звонят людям от имени государственных органов или банков и убеждают, что существуют специальные программы, которые позволяют полностью списать долги. Злоумышленники просят жертв оплатить комиссию, которая может достигать трети от суммы долга, а также предоставить личные данные.

«В итоге мошенники не только получают деньги клиентов, но и оформляют новые кредиты на имя жертв», — отметили в банке.

Также злоумышленники часто выдают себя за антиколлекторов и обещают «законно списать все долги» или признать кредитный договор недействительным, ссылаясь на несуществующие лазейки и подпункты в законах. Они просят предоплату за свою работу и выдают жертвам фиктивные документы или же обрывают связь, как только получат деньги.

Еще один способ — поддельные сайты «ускоренного банкротства», имитирующие официальные ресурсы. Они предлагают списание долгов за определенную плату. Люди передают свою личную информацию через сайт, а мошенники используют ее для получения новых кредитов.

В ВТБ напомнили, что ни банки, ни государственные органы не взимают плату за списание долгов.