Названы лучшие моменты для покупки долларов

Россияне покупают евро или доллары для путешествий и диверсификации своих сбережений.

По данным банка Русский Стандарт в июне лидировал наличный способ обмена, и только 1% клиентов меняли валюту онлайн.

Как рассчитать лучший момент для покупки валюты для инвестиций и долгосрочных сбережений

Периоды укрепления рубля — самое благоприятное время для покупки валюты. Сейчас один из таких моментов. Аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева ожидает, что до конца июля доллар будет колебаться в диапазоне 77–80 рублей. При этом эксперт допускает возможность резкого укрепления рубля в моменте до 75–77 рублей. До конца 2025 года доллар может вернуться в диапазон 90–95 рублей, полагает аналитик.

— самое благоприятное время для покупки валюты. Сейчас один из таких моментов. Аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева ожидает, что до конца июля доллар будет колебаться в диапазоне 77–80 рублей. При этом эксперт допускает возможность резкого укрепления рубля в моменте до 75–77 рублей. До конца 2025 года доллар может вернуться в диапазон 90–95 рублей, полагает аналитик. Усреднение позиции (DCA-стратегия) . Если вы постоянно мониторите новости, то покупайте валюту равными частями на протяжении нескольких месяцев. Это снижает риски из-за скачков курса.

. Если вы постоянно мониторите новости, то покупайте валюту равными частями на протяжении нескольких месяцев. Это снижает риски из-за скачков курса. Сезонные тренды. По историческим данным, доллар дешевеет весной и к концу декабря, а дорожает в августе и осенью. Для целей инвестиций выгоднее покупать в периоды низкой волатильности.

Еще несколько советов для тех, кто собирается покупать валюту: