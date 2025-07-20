Как выгодно вложить 100 тысяч рублей: аналитики дали совет

Еще недавно ответ на вопрос - куда вложить «лишние» деньги, если таковые имеются, был достаточно очевиден: на рублевый банковский вклад, который, благодаря высокой ключевой ставке, мог принести свыше 20% годовых. Что, в свою очередь, практически в два раза опережало инфляцию. Но сейчас и ключевая ставка ЦБ, и соответственно, проценты в банках понижаются – причем достаточно резко. Проценты по вкладам в ведущих банках уже ниже 18%. А эксперты в один голос предрекают еще более заметное снижение ставок по вкладам до конца года. В этих условиях возникает вопрос: куда же направить условные 100 тысяч рублей с наибольшей выгодой - в валюту, в золото, в ценные бумаги, в биткоины? За ответом «МК» обратился к экспертам – финансовым аналитиком.

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Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

«Даже с относительно небольшой суммой в 100 тыс. рублей можно собрать диверсифицированный портфель, который будет не только сохранять, но и приумножать капитал. Главное — это выбирать финансовые инструменты, доходность которых превышает ожидаемую инфляцию, и разумно распределять риски. В текущих условиях таким выглядит сочетание облигаций, надёжных акций, золота и валюты, причем оптимальной стратегией для частного инвестора будет направить лишь 20-30% инвестиций в рисковые активы, а бОльшую часть в безрисковые с фиксированным и гарантированным доходом. Это, прежде всего, банковские вклады, облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации компаний с высоким кредитным рейтингом. Так, при текущей ключевой ставке в 20% годовых, банковские вклады дают 13–18% годовых в зависимости от срока, ОФЗ приносят от 14% до 16% годовых, а корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом позволяют рассчитывать на доход до 17–18%. Среди рисковых инструментов можно рассмотреть акции с высокими дивидендами, например, нефтегазового сектора или отрасли телекома, где дивидендная доходность достигает 12–15% годовых. Ещё один вариант — инвестиции в золото через биржевые фонды или обезличенные металлические счета, так как на фоне геополитических рисков и спроса на защитные активы цены на драгметалл остаются устойчивым. На небольшую часть (10–15%) «свободного» капитала - можно приобрести доллары или юани, поскольку в случае снижения ключевой ставки и усиления санкционного давления очень вероятно ослабление рубля, особенно к концу года. Стоит помнить, что «выгодное вложение» — это не просто сохранение капитала, а инвестиция, способная принести доход выше уровня инфляции, то есть обеспечить реальный рост покупательной способности. Согласно данным Росстата, инфляция в годовом выражении в июне замедлилась до 9,4%. А к концу года темпы роста цен могут снизиться до 7–8% годовых. Это означает, что любая инвестиция с доходностью выше 8% обеспечит реальное сохранение капитала, а выше 10% даст положительную переоценку сбережений».

Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners:

«Начну с того, чего не стоит делать, чтобы не потерять деньги – гнаться за баснословной прибылью. Если кто-то предлагают доходность значительно выше средней по рынку – стоит хорошо задуматься. Например, вам предлагают 30%, когда средняя ставка по депозитам находится на уровне 18% - не исключено, что за этим «щедрым» предложением стоит мошенник. Не стоит верить предложениям, которые вы получаете из мессенджеров и социальных сетей, в которых гарантируют большой заработок фактически не прикладывая усилий. В 99% случаев – это мошенничество. Не следует соблазняться на варианты, где вам для начала предлагают за что-то заплатить, чтобы в итоге получить прибыль… Стоит быть аккуратнее с фондовым рынком. Это абсолютно легальный способ заработка, но здесь есть очень много нюансов. Во-первых, доходность при таком способе инвестирования не гарантирована: все зависит от обстоятельств. Во-вторых, это может затянуться надолго, и вы не сможете забрать свои деньги тогда, когда они вам нужны без потерь. В–третьих, если вы не разбираетесь в вопросах инвестирования, очень высок риск того, что вы окажетесь в убытке. Поэтому, если вы новичок и ничего не понимаете в инвестициях – самое разумное отнести деньги в банк и положить на депозит. Сейчас, благодаря тому, что ключевая ставка находится на высоком уровне, банки предлагают очень хорошие условия».

Андрей Лобода, экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций: