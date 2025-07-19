Россиян предупредили о звонках мошенников под видом смены кода домофона

Злоумышленники представляются сотрудниками обслуживающей организации и просят продиктовать код из СМС, чтобы подтвердить личность.

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Россиян предупредили о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников обслуживающей организации, занимающихся сменой кода домофона. Злоумышленники могут получить доступ к средствам граждан при помощи специального приложения, сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

— За первый квартал 2025-го почти каждый второй россиянин сталкивался с подозрительными звонками, а число атак через такие мессенджеры, как WhatsApp, выросло в 3,5 раза. На этой волне, уже как по закону жанра, преступники вывели новую тактику: под видом замены кода домофона они устанавливают на устройство жертвы вредоносное приложение и убеждают перевести сбережения на "безопасные" счета, — цитирует его ТАСС.

По словам Шейкина, мошенники звонят россиянам, представляются сотрудниками обслуживающей организации и просят продиктовать код из СМС, чтобы подтвердить личность.

— Если жертва сомневается в правдивости такого предложения и кладет трубку, в игру вступает сотрудник "полиции" или "Росфинмониторинга", который предлагает установить якобы "защитное" банковское приложение и приложить карту к NFC-метке телефона. На этом этапе аферисты создают виртуальную копию карты и списывают все деньги со счета жертвы, — объяснил зампред Совета по развитию цифровой экономики.

Напомним, недавно мошенники разработали новую схему обмана, нацеленную на студентов. Злоумышленники, представляясь сотрудниками учебных заведений, выманивают у них деньги, сообщая о необходимости замены зачеток на электронные аналоги.