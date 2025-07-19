Россиян призвали запастить большой суммой денег

В настоящее время в российской экономике сложилась достаточно сложная и непростая ситуация: на фоне сохранения высокой ключевой ставки Центрального банка страны, коммерческие организации утратили возможность пополнять свои оборотные средства за счёт получения кредита, а также рефинансировать уже существующие финансовые обязательства посредством займа на более выгодных условиях.

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Об этом сообщили аналитики портала Profinance, передает ИА DEITA.RU.

В связи с этим, как пояснили специалисты, в России значительно возросли риски массового банкротства представителей бизнеса. В сложившейся ситуации могут продолжать оставаться на плаву только те компании, которые располагают внушительными запасами ликвидности, позволяющими им дождаться момента снижения ставок.

Однако, во-первых, таких фирм в стране не так много: большинство бизнесов активно используют кредиты для своей деятельности. Во-вторых, даже их накопления не являются безграничными, поэтому чем дольше продолжается период действия запретительных ставок, тем выше вероятность того, что число разорившихся предприятий будет увеличиваться.

Для обычных граждан такая ситуация грозит потерей работы. Причём, если ранее на поиск нового места трудоустройства уходило всего несколько месяцев, то в новых условиях этот процесс может затянуться до полугода. Именно по этой причине эксперты призвали россиян подготовить значительные финансовые запасы.

Этой суммы должно хватить для того, чтобы прожить без дохода от трёх до шести месяцев, объяснили аналитики. Это означает, что сегодня гражданам необходимо позаботиться о формировании такой крупной финансовой подушки безопасности, которая бы покрывала их доходы за указанный период. Это действительно большое количество денег. В текущей ситуации оставаться без сбережений крайне опасно.