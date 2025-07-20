"Прайм": проценты по вкладам могут привести к отмене субсидий на оплату ЖКУ

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Россиянам, которые имеют банковские вклады и одновременно получают субсидии на оплату ЖКУ, следует внимательно учитывать доходы от депозитов — даже небольшое превышение установленного порога дохода может привести к отмене субсидии. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Россиянам рассказали, как банковские вклады влияют на субсидии по ЖКУ
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Она пояснила, что субсидии предоставляются, если расходы на ЖКУ превышают определенный лимит, размер которого зависит от региона проживания. При этом учитываются все доходы гражданина, включая зарплату и проценты по вкладам.

Ермилова привела пример Москвы, где с 1 января 2025 года максимальный доход для одиноко проживающего человека, дающий право на субсидию, увеличился с 66 101 до 71 037 рублей.

При подсчете совокупного дохода семьи учитывается количество зарегистрированных членов, включая иждивенцев. Доход за основу берётся за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

В среднем по России лимит расходов на ЖКУ составляет около 22% от общего дохода семьи. Если расходы ниже этого уровня, субсидия не предоставляется.

Эксперт отметила, что процентный доход от вкладов может сыграть отрицательную роль при получении субсидии, поскольку включается в общий доход семьи. При подаче документов это важно учитывать, так как превышение лимита может привести к отмене уже назначенной субсидии.