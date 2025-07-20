Санкции ЕС против российских банков не отразились на клиентах

Европейский союз ввел санкции против еще 22 российских банков, в том числе Озон Банка и Яндекс Банка, которыми часто пользуются клиенты для покупок и получения скидок на маркетплейсах. Кроме того, ограничения затронули Т-Банк, банки "Санкт-Петербург", "ДОМ.РФ", "Финам" и "Зенит".

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Их отключат от международной межбанковской системы передачи данных SWIFT, а также европейским компаниям запретят с ними любые операции, отмечается в опубликованном документе.

"Ничего не меняется - работаем так же, как и всегда. Клиенты по-прежнему могут платить картами в онлайне, офлайне и даже за границей - там, где принимают карты МИР, - отмечают в Озон Банке. - По-прежнему можно пользоваться рассрочкой, открывать накопительные счета и вклады. Деньги в безопасности".

При этом предприниматели без всяких проблем пользуются своими счетами, займами и всеми другими финансовыми продуктами, рассказал "РГ" представитель банка. Они используют российскую инфраструктуру, а не систему SWIFT, поэтому ситуация не скажется на настоящем и будущих планах. Кроме того, у банка нет активов за рубежом, операций за пределами страны он не ведет и своих клиентов обслуживает внутри России.

"Все наши сервисы продолжают работать в привычном режиме, а приложение доступно для загрузки в App Store и Google Play. Как и всегда рекомендуем обновить его до последней версии", - советуют своим клиентам в Яндекс Банке.

Приложение доступно для установки, уточнили в Озон Банке. Все функции доступны как и раньше. Ozon при этом - другое юрлицо. На него ограничения не распространяются.

В банке "Финам" порекомендовали не удалять уже установленное приложение банка. Пока что оно доступно в App Store и Google Play. При этом воспользоваться банковскими сервисами всегда можно через онлайн-банкинг или личный кабинет, уточнили в пресс-службе.

Банк "Финам" работает штатно. Ограничения окажут незначительное влияние на деятельность банка, а также всей финансовой группы, отметили там. Брокер не вошел в санкционный список, никаких ограничений по его работе нет.

Операции с рублями на счетах, расчеты по картам, переводы, снятие наличных в России доступны без ограничений. Купля-продажа иностранной валюты, расчеты с Китаем, Бразилией, Индией и Таиландом и Вьетнамом по операциям юрлиц будут осуществляться штатно.

"Для транзакций не используется SWIFT, ограничений по переводам для клиентов нет", - добавили в банке.

Риск введения санкций всегда принимался во внимание, что позволит избежать существенных последствий для бизнеса и для клиентов, считают в банках.

"Российские компании в целом и представители финансового сектора в особенности за три года показали, что с санкциями можно продолжать работать, - отмечает президент ФГ "Финам" Владислав Кочетков. - Более того, можно открыть новые точки роста и пути развития. Введенные ограничения не стали сюрпризом. Было бы странно не готовиться к этому, когда почти все коллеги по рынку им подверглись. Мы проводили стресс-тесты, чтобы убедиться в стабильности инфраструктуры, разрабатывали разные варианты действий и мер для каждого сценария".

Санкции против банков вводят для того, чтобы помешать проводить платежи из России за рубеж, ранее отмечал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Но этой цели ЕС достигнуть новым пакетом не сумеет. Пользоваться SWIFT удобно, но мы провели работу и обходимся без него. В этом смысле санкции не сработают. Они еще сильнее подтолкнут и ускорят развитие альтернативных механизмов расчетов", - сказал ранее депутат.

В России уже успешно функционирует Система передачи финансовых сообщений (СПФС), большая доля расчетов идет в рублях и валютах дружественных стран, налажены альтернативные платежные каналы.