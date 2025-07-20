В Госдуме рассказали о неожиданных бонусах за инвестиции в ценные бумаги

Налогообложение при долгосрочном инвестировании в ценные бумаги должно быть льготным, в том числе с возможностью освобождения от подоходного налога, заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в 2024 году в России начала действовать программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая позволяет жителям копить средства для получения дополнительного дохода в будущем или создания подушки безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

«Если вкладываешься в ценные бумаги на три года и больше, то соответственно, может быть, освобождать от подоходного налога. По крайне мере это налогообложение должно быть более льготным, чтобы человек понимал, что [он получает], вложившись вдолгую», — разъяснил Аксаков.

По его словам, эта мера поможет привлечь средства населения после снижения ставок по вкладам и последующего оттока депозитных средств.

Депутат заметил, что в этих условиях для стимулирования инвестирования необходимо предложить новые финансовые инструменты.

«Когда процент по депозитам будет снижаться, очень важно предложить новые финансовые инструменты и на рынке ценных бумаг, и на рынке цифровых финансовых инструментов, чтобы [жителям] было интересно работать с этими инструментами и зарабатывать», — пояснил депутат.

Аксаков констатировал, что комитет в настоящее время работает над тем, чтобы было интересно вкладываться в цифровые финансовые активы. В частности, изучает, какие поправки следует внести в налоговое законодательство.