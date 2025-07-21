Мошенники перешли на более прибыльные схемы против россиян

Случаев кибермошенничества против россиян стало на 18% меньше в первой половине 2025 года в сравнении с 2024, однако похитить мошенники смогли больше, сообщили ТАСС в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

Специалисты, взяв в расчет это и данные ЦБ о том, что за январь - март 2025 года у россиян было похищено почти 6,9 млрд рублей - на 60% больше, чем I квартал 2024 года, сделали вывод о том, что преступники перешли на более прибыльные обманные схемы.

За январь - июнь, по данным BI.ZONE, самым популярным направлением мошенничества стали кражи доступов к электронным средствам платежей (17%) от имени банковских сотрудников, с помощью фишинговых сайтов и так далее. 15% инцидентов были связаны с фейковыми сотрудниками МВД и ЦБ, которые предлагали перевести деньги на безопасный счет или передать их курьеру. В топ-3 общих схем вошла "подработка на маркетплейсах", когда жертву обманывали, предлагая получать выплаты за написание положительных отзывов.

По данным специалистов, в первом полугодии семикратно увеличилось использование мошенниками дропперов (клиентов банков, которые передают доступ к своим картам или счетам другому лицу или совершают неправомерные действия по его указанию), а также четырехкратно возросло число схем с букмекерскими ставками и во столько же раз - число схем с фальшивыми выигрышами.