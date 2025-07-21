Банки пересмотрели ставки: что происходит с вкладами и кредитами после решения ЦБ?

Ведущие банки пересмотрели ставки после снижения ключевой ставки ЦБ до 20% в начале июня. Средняя максимальная ставка по вкладам в десятке крупнейших банков упала до 17,9% к первой декаде июля, сообщает Forbes со ссылкой на данные Frank RG и трех финансовых маркетплейсов.

Как уточняется в материале, доходность депозитов снизилась на 1,79–2,35 п. п. в зависимости от срока. Сообщается, что ставки по трехмесячным вкладам без спецусловий предлагают ПСБ (19,5%), ВТБ (18,5%), «Кубань Кредит» (18,13%), по годовым вкладам — ПСБ (20%). Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение до 13–14% по коротким вкладам и 15–15,5% по годовым к концу лета.

Подчеркивается, что ставки по кредитам снижаются медленнее, чем по вкладам. Средние ставки по потребкредитам достигают 38–40% годовых, автокредиты — 25% и выше, ипотека — 25–26%. Максимальные ставки по кредитам наличными — до 54–55%, автокредитам — до 30,6%, ипотеке — до 40%.

Эксперты прогнозируют снижение ставок по ипотеке до 20–22% по новостройкам, 21–23% на «вторичке» и 22–24% на индивидуальное домостроение. Удешевление кредитов возможно при дальнейшем снижении ключевой ставки, считают специалисты.

Ранее экономист Игорь Лавровский заявил Pravda.Ru, что рефинансирование поможет снизить кредитную нагрузку россиян в условиях роста ставок.