Депутаты изменили закон о покупках в рассрочку

Депутаты доработали законопроект о рассрочке и сервисах оплаты частями (BNPL) ко второму чтению, рассказывают «Ведомости». Лимит на покупки без передачи сведений в бюро кредитных историй увеличили с 15 тысяч до 50 тысяч рублей, срок вступления закона в силу сместился с 1 декабря 2025 года на 1 апреля 2026 года.

Также изменился срок действия договоров рассрочки: по договорам, заключенным с 1 апреля 2026 года, максимальный срок ограничен шестью месяцами (ранее планировалось ввести ограничение с 1 декабря 2025 года), по договорам, заключенным с 1 апреля 2028 года, максимальный срок составит четыре месяца (ранее ограничение было запланировано на 1 декабря 2027 года).

Депутаты также указали, что в договорах рассрочки необходимо указывать срок оплаты купленного товара, сведения о лице, в адрес которого оператор проводит оплату, и сведения о самом операторе сервиса. Требования к перечню информации, которую оператор сервиса рассрочки должен раскрыть на своей веб-странице, будет устанавливать Банк России.

Повышение лимита покупки без передачи сведений в БКИ до 50 тысяч рублей позволит сохранить основные преимущества сервисов рассрочек для большинства популярных товаров, прокомментировали в Wildberries.

Срок до шести месяцев и лимит в 50 тысяч рублей позволят операторам рассрочек оказывать услугу, не превращая ее в полноценный кредитный продукт, оценили в сервисе рассрочек оплаты частями +7pay.

Регулирование рассрочки будет полезно для кредиторов и для самих покупателей, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. После передачи сведений в БКИ кредиторы смогут корректно определять долговую нагрузку заемщика, имеющего рассрочки. Сами же клиенты сервисов рассрочек будут понимать, что фактически оформляют займ. Кроме того, контроль со стороны ЦБ повысит степень правовой защищенности заемщиков в случае выхода на просрочку.