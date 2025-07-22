Российские карты UnionPay отключили в странах ЕС

Карты UnionPay, которые выпускаются Россельхозбанком, перестали работать на территории Евросоюза (ЕС) с 20 июля.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на клиентов банка, находящихся за границей.

«С 20 июля в странах Евросоюза наблюдаются временные ограничения на проведение операций по картам», — ответили в службе поддержки финансового учреждения.

Карты не работают в Австрии, Бельгии, Польше, Португалии, Болгарии, Венгрии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Германии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, а также Мальты, Нидерландов, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.

В силу вступил 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

Ранее сразу в десяти странах перестали принимать карты UnionPay от Газпромбанка.