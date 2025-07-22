Россиян призвали поторопиться с покупкой долларов

Тренд на укрепление рубля приближается к своему развороту.

Об этом всех граждан в беседе с агентством «Прайм» предупредил представитель «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснил эксперт, уже в скором времени оценка российской национальной валюты начнёт снижаться. Это значит, что стоимость доллара в самое ближайшее время будет расти. До этого момента остаётся совсем мало времени, заявил специалист.

По его словам, существует сразу несколько факторов, которые приведут к девальвации рубля во второй половине текущего лета. Шнейдерман отметил, что август уже традиционно является месяцем, когда растёт курс иностранной валюты.

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В этом году дополнительным стимулом для девальвации рубля станет смягчение денежно-кредитной политики Центрального банка России, которое, согласно прогнозам экспертов, должно произойти 25 июля и которое может оказаться существенным.

Специалисты ждут, что ключевая ставка будет понижена сразу на 2 процентных пункта — до 18% годовых. Такое развитие событий заметно снизит привлекательность рублёвых активов, и многие инвесторы начнут активно их них «выходить», понижая оценку нацвалюты РФ.

Сейчас — до заседания ЦБ, пока на валютном рынке наблюдается низкая активность, самое время поторопиться с покупкой долларов, считает финансист. Сегодня можно приобрести валюты США без каких-либо издержек, т.к. спрос на неё пока не очень велик.

Как только рубль выйдет за пределы уровня в 90 в паре с долларом, как считает эксперт, это может спровоцировать резкий разворот валютного тренда и девальвация российской денежной единицы приобретёт стремительных характер.