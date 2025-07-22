Россиян предупредили о съедении их доходов девальвацией

Если прежде банковские депозиты могли обеспечивать россиянам 20-23-процентную доходность, то теперь ситуация начала быстро меняться. Об этом заявил управляющий директор ALT3 Capital Владислав Александров. Его процитировали «Известия».

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Он обратил внимание, что Банк России может последовать примеру регуляторов других стран и тоже начать смягчать политику. Уже сейчас найти рублевый вклад с доходностью выше 16 процентов оказывается все труднее. Во-вторых, сказывается фактор инфляции, давление которой к концу года может превысить семь процентов. Это оборачивается уменьшением реальной доходности вкладов. В-третьих, свою роль сыграет ослабление российской валюты. Министерство экономического развития предсказывает, что к концу года доллар будет стоить 98-100 рублей.

«Для инвестора это означает: даже номинально высокая доходность в рублях может быть съедена девальвацией и ростом цен на импорт», — констатировал Александров.

Экономист Александр Шнейдерман призвал россиян поспешить с покупкой долларов, так как во второй половине лета возможен резкий разворот курса рубля.