Госдума ввела новые госпошлины для автовладельцев

В России с 1 сентября нынешнего года планируется ввести новые государственные пошлины для владельцев автотранспортных средств и повысить ряд действующих сборов. Такой закон приняла Госдума.

Повышение госпошлин обусловлено необходимостью учета инфляции и изменяющихся экономических условий, а также актуализацией стоимости государственных услуг. Действующие пока госпошлины были установлены в 2014 году и с того момента не менялись, указывали авторы инициативы в пояснительной записке.

Вводятся следующие новые размеры пошлин:

за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность - 3 тыс. руб. (сейчас взимается 2 тыс. руб.);за выдачу государственных регистрационных знаков на прицепы и мототранспортные средства, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность - 2 тыс. 250 руб. (сейчас взимается 1,5 тыс. руб.);за выдачу бумажного свидетельства о регистрации транспортного средства - 1,5 тыс. руб. (сейчас - 500 руб.);за выдачу пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства - 4,5 тыс. руб. (сейчас - 1,5 тыс. руб.);за выдачу паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность - 1,2 тыс. руб. (сейчас - 800 руб.);за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе, - 4 тыс. руб. (сейчас - 2 тыс. руб.);за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, - 6 тыс. руб. (сейчас - 3 тыс. руб.);за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра транспортных средств - 500 руб.;для автошкол - за документ о соответствии учебно-материальной базы требованиям, установленным Минпросвещения России, - 15 тыс. руб.

Указанные суммы пошлин за получение водительских удостоверений (3-6 тысяч рублей) не будут обременительными для граждан и не повлияют на доступность получения водительских прав, говорится в пояснительной записке.

Что касается пошлин для автошкол, то это не окажет существенного влияния на себестоимость услуг, отметили в кабмине.

Согласно сопроводительным материалам, собранные в результате средства будут использоваться в том числе для развития цифровых сервисов и сокращения сроков оказания услуг.