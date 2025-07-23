МРОТ предлагают повысить до 50 тысяч рублей в месяц: реально ли это

Предложение о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года до 50 тысяч рублей в месяц совершенно нереальное, хотя и «очень красивое на бумаге», считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Проект закона о повышении МРОТ до 50 тысяч рублей в месяц внесут в Госдуму по инициативе партии «Справедливая Россия – За правду». С 1 января 2025 года МРОТ был повышен на 17% по сравнению с 2023 годом до 22 400 рублей в месяц.

«То есть, если предположить, что законопроект партии “Справедливая Россия – За правду” будет принят, то МРОТ со следующего года вырастет в 2,2 раза по сравнению с сегодняшним значением этого показателя. Мы считаем предложение о повышении МРОТ на такую величину уже со следующего года, хотя и очень красивым на бумаге, но совершенно нереальным», — говорит Мильчакова.

Повышение МРОТ, по ее словам, прежде всего означает, что государство повышает зарплаты бюджетникам на величину роста минимального размера оплаты труда, то есть, в данном случае — в 2,2 раза. Однако на фоне падения нефтегазовых доходов это будет крайне сложно осуществить — из госбюджета придется выплачивать дополнительно по 200–300 млрд рублей в месяц. Кроме того, МРОТ должен повышаться ежегодно на уровень инфляции.

«Не говоря уже о том, что должны будут в разы возрасти издержки легальных частных работодателей на оплату больничных листов, оплачиваемых отпусков и т. д.», — добавляет аналитик.

Минтруд ранее предложил повысить минимальный размер оплаты труда в следующем году только на 21%, до 27 093 рублей в месяц. По словам эксперта, такая величина повышения представляется более оптимальной и для бюджета, и для населения.

«То есть предложения депутатов Госдумы, хотя наверняка продиктованы заботой о простых избирателях, но вряд ли учитывают реальность, связанную с недостатком бюджетных доходов. Впрочем, если в течение пяти ближайших лет МРОТ будет повышаться хотя бы на 20% ежегодно, то с 2030 года он уже превысит даже не 50 тысяч рублей, а 56 тысяч рублей в месяц, но пока неясно, насколько к 2030 году может вырасти инфляция», — продолжает Мильчакова.

Если инфляция к 2027 году выйдет на уровень 4% в год, то есть на целевой уровень Банка России, и будет оставаться примерно на таком же уровне до 2030 года минимум, то предложение депутатов Госдумы о повышении МРОТ до 50 тысяч рублей в месяц будет через пять лет «не только реальным, но даже очень сдержанным», заключает аналитик.