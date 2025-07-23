Россияне старше 50 лет высказались о возможности найти работу

Почти половине (48 процентам) опрошенных россиян старше 50 лет трудно найти работу в том числе из-за небольшого количества вакансий для них. Об этом со ссылкой на исследование «Зарплаты.ру» сообщает РИА Новости. Как следует из материалов, 13 процентам таких соискателей даже пришлось скрывать свой возраст.

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Более оптимистично возможность найти работу оценили еще 48 процентов респондентов, по словам которых успех во многом зависит от опыта будущего сотрудника и сферы, в которой он трудоустраивается. Только 4 процента из опрошенных 1840 возрастных сотрудников заявили, что найти работу будет легко.

При этом более двух третей (71 процент) опрошенных за последний год место работы не меняли, а еще 15 процентов сделали это, но остались в той же отрасли. 9 процентов сменили область деятельности, а еще 5 процентов были сокращены и пытаются трудоустроиться сейчас.

При этом 44 процента из числа тех, кто искал новое место работы, указали на боязнь не подойти из-за возраста, а 8 процентов — на то, что с более молодыми и успешными коллегами «будут чувствовать себя не в своей тарелке».

Ранее из результатов проведенного hh.ru опроса стало известно, что около трети его участников оценивают текущие условия на рынке труда как невыгодные для поиска работы и только 18 процентов признали, что положение дел для соискателей стало лучше, чем пару лет назад.